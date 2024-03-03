Трамп переміг на кокусах республіканців у трьох американських штатах

У суботу колишній президент Дональд Трамп легко переміг на партійних зборах республіканців у Мічигані, де партію роздирають внутрішні чвари, які, побоюються деяких республіканців, можуть зашкодити його кампанії в ключовому штаті на полі бою, коли він готується до загальних виборів у листопаді.

Про це пише Reuters.

За даними Edison Research, колишній президент США також переміг на кокусах республіканців у Міссурі та Айдахо в суботу.

В усіх трьох штатах Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою останню суперницю, яка теж претендує на пост президента від Республіканської партії, наблизивши його до того, щоб стати прапороносцем Білого дому своєї партії та влаштувати ймовірний реванш на загальних виборах з президентом Джо Байденом, демократом.

За даними Республіканської партії штату, у Мічигані Трамп випередив Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах висунення кандидатів.

Загалом Трамп переміг із майже 98% підтримки: 1575 голосів проти лише 36 за Гейлі.

Піт Хоекстра, голова Республіканської партії штату Мічиган, назвав це "переконливою, панівною перемогою".

Понад 1600 партійних інсайдерів взяли участь у президентських зборах у місті Гранд-Рапідс на заході Мічигану, де вони обирали делегатів від Трампа або колишнього посла в ООН Гейлі на національному з’їзді партії з висунення кандидатів у липні.

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У Гейлі швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів кандидатів від Республіканської партії. Далі – супервівторок 5 березня, це найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

З перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Американських Віргінських островах, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо за його плечима, Трамп безперечно є лідером у перегонах, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів і є альтернативою колишньому президенту.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

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