Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати Путіну — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп несподівано зупинив переговори з європейськими лідерами, щоб зателефонувати Володимиру Путіну.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп несподівано перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

За даними ЗМІ, після дзвінка переговори з європейськими партнерами мають продовжитися.

Деталі розмови між Трампом і Путіним наразі не розкриваються.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що зателефонує Володимиру Путіну вже після завершення переговорів із Зеленським та європейськими лідерами.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів двосторонні переговори із Володимиром Зеленським, назвавши їх успішними.

