Трамп перейменовує держоб’єкти на свою честь: американці лютують

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розпочав масштабний «ребрендинг» державних будівель, що викликало хвилю обурення серед родини Кеннеді та громадян. Нове опитування показує, що лише 9% американців підтримують таку ініціативу президента.

Про це повідомляє Unilad.

Суттєвий резонанс спричинило рішення Трампа присвоїти своє ім’я Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді. Це викликало широкий спектр реакцій — від обурення та судових позовів до критики з боку різних середовищ, зокрема родини Кеннеді, яка наголосила, що президент «протистоїть цінностям справедливості, миру та гідності, які відстоював Дж. Ф. К.».

Незважаючи на критику, Трамп не відмовився від своїх планів і продовжив реалізацію проєкту реконструкції вартістю 257 млн дол. Модернізація передбачає ліквідацію серйозних наслідків водних пошкоджень, оновлення систем вентиляції та зміну інтер’єру на чорно-золотий. Закриття центру заплановане на 4 липня, після чого триватиме дворічний ремонт.

Американський лідер і раніше активно використовував власне ім’я для різних об’єктів — від готелів до інфраструктурних локацій, серед яких згадувався і Міжнародний аеропорт Палм-Біч.

Як американці ставляться до перейменувань з боку Трампа?

Водночас, за результатами опитування Pew Research Center, більшість громадян США негативно ставиться до такої практики:

лише 9% опитаних вважають прийнятним називати державні будівлі на честь чинного президента;

70% переконані, що це недоречно або допустимо лише після завершення повноважень глави держави.

Додаткову хвилю критики викликала поява у травні банера із зображенням Трампа поруч із 16-им президентом США Авраамом Лінкольном біля будівлі Міністерства сільського господарства. Це стало частиною кампанії з «ребрендингу» державних установ.

Пізніше аналогічний банер із написом Make America Safe Again з’явився і на будівлі Міністерства юстиції.

Банер із президентом Дональдом Трампом на будівлі Міністерства юстиції США / © Associated Press

Рейтинг Трампа падає

Те ж дослідження показує, що рівень підтримки Трампа знизився до близько 34% — це найнижчий показник за час його другого терміну. Довіра до політичних рішень президента також падає: лише 41% підтримують його підхід до імміграції, а 42% — економічну політику.

Крім того, менше американців вважають, що Трамп виконує свої обіцянки: наразі таких 38% проти 43% у серпні минулого року і 51% після переобрання 2024-го. Знизилася й частка тих, хто оцінює очільника Білого дому як «ментально гострого» — 44% порівняно з 48% раніше.

Опитування проводилося у період від 20 до 26 квітня серед 5103 дорослих жителів США.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Трамп запропонував розморозити фінансування інфраструктурного проєкту Gateway вартістю понад 16 млрд дол. в обмін на перейменування нью-йоркського вокзалу Penn Station та вашингтонського аеропорту Dulles на його честь. Відповідну ініціативу президент США озвучив сенатору Чаку Шумеру, проте той пропозицію відхилив. Ідея викликала політичний скандал та критику.

До слова, напередодні Washington Post, ABC News та Ipsos повідомили, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордних 37% на тлі війни з Іраном та інфляції, а рівень невдоволення його політикою сягнув 62%. Згідно з опитуванням, більшість американців критикують економічні заходи президента, вартість життя та його міграційну політику. Зростають сумніви і щодо особистих якостей лідера: 59% респондентів вважають, що Трампу бракує ясності розуму, а 71% називають його нечесним.

