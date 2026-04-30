Трамп "перейменував" Ормузьку протоку на свою честь (мапа)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував у Мережі мапу, на якій назва Ормузької протоки змінена на його честь.

Відповідне зображення очільник Білого дому виклав у своїй соцмережі Truth Social.

Центральним елементом мапи є великий стилізований напис, що замінює назву Ормузької протоки на Strait of Trump (Протока Трампа).

Допис президента США з’явився на тлі загострення між Вашингтоном і Тегераном через Ормузьку протоку: Іран фактично контролює значну частину фарватеру, тоді як американські військово-морські сили блокують іранські порти.

Крім того, це може свідчити про намір Трампа заявити про «односторонню перемогу» США у близькосхідному конфлікті. Адже після 1 травня він зобов’язаний припинити участь американських військ у бойових діях, якщо Конгрес не надасть окремого дозволу.

Зауважимо, в кінці березня видання NY Post інформувало, що Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після встановлення над нею контролю. На форумі в Маямі президент США уже публічно вжив назву «протока Трампа», підкресливши, що це не обмовка, а свідома заява. Раніше таку ідею активно підтримували його прихильники в соцмережах.

Трамп відхилив пропозицію Ірану зняти блокаду в обмін на відкриття Ормузької протоки, наполягаючи на пріоритетності ядерної угоди. США продовжуватимуть блокувати іранські порти та експорт нафти, вважаючи економічний тиск ефективнішим за бомбардування. Трамп наразі віддає перевагу блокаді, але не виключає воєнних дій у майбутньому. Своєю чергою Іран погрожує «безпрецедентною відповіддю», заявляючи, що терпіння їхніх збройних сил вичерпується.

До слова, 29 квітня у Білому домі Трамп, ймовірно, переплутав Україну з Іраном, заявивши про її військову поразку та втрату 159 кораблів. Оскільки Україна не мала такої кількості суден, а подібну риторику американський лідер раніше використовував саме щодо Ірану, журналісти та експерти дійшли висновку про помилку у словах президента.

Новини партнерів