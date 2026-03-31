Трамп під тиском: арабські союзники вимагають продовження війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американські союзники у Перській затоці переконують президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію до повного ослаблення Ірану. Саудівська Аравія та ОАЕ вбачають у цьому шанс досягти глибоких змін у політиці іранської влади або ж її заміни.

Про це пише AP із посиланням на американських, близькосхідних та ізраїльських посадовців.

Війна в Ірані — чому союзники США закликають до продовження

За словами джерел, країни Перської затоки-союзники США — передусім Саудівська Аравія та ОАЕ — закликають Трампа не згортати військову кампанію проти Ірану. На їхню думку, після місяця ударів під проводом США Тегеран ще не зазнав достатнього ослаблення. Частина партнерів переконує Білий дім: нинішня ситуація є історичною нагодою остаточно підірвати іранську теократичну систему.

За інформацією співрозмовників, представники Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Бахрейну у приватних розмовах наполягають, що операцію не варто завершувати без суттєвих змін у керівництві Ірану або кардинального перегляду його політики.

Такі заклики звучать на тлі непослідовної риторики Трампа: він одночасно говорить про готовність ослабленого Ірану до переговорів і погрожує посилити війну, якщо домовленостей не буде досягнуто.

Трамп стикається з труднощами у здобутті підтримки всередині США для конфлікту, який уже забрав понад 3000 життів на Близькому Сході та впливає на світову економіку. Водночас він дедалі впевненіше заявляє про підтримку ключових партнерів у регіоні.

«Саудівська Аравія активно дає відсіч. Катар дає відсіч. ОАЕ дають відсіч. Кувейт дає відсіч. Бахрейн дає відсіч. Вони всі дають відсіч», — заявив американський лідер.

Країни Перської затоки надають свої території для американських баз, звідки здійснюються удари по Ірану, однак безпосередньо у бойових діях участі не беруть.

Підтримка серед союзників США не є однорідною

Попри загальну підтримку дій США, серед держав регіону існують певні розбіжності. Як зазначає один із дипломатів, Саудівська Аравія та ОАЕ виступають за посилення військового тиску на Тегеран.

ОАЕ вважаються найжорсткішою стороною: там активно просувають ідею наземної операції. Подібну позицію поділяють і Кувейт із Бахрейном. На тлі понад 2300 ракетних і дронових атак з боку Ірану в Еміратах дедалі більше занепокоєні затяжним характером війни та ризиками для свого іміджу стабільного фінансового і туристичного центру.

Водночас Оман і Катар, які традиційно виступають посередниками між Іраном і Заходом, віддають перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами джерел, Саудівська Аравія вважає, що припинення бойових дій на цьому етапі не гарантує «хорошої угоди», яка б забезпечила безпеку арабських країн регіону.

Ер-Ріяд наполягає: будь-яке врегулювання має передбачати згортання ядерної програми Ірану, знищення його балістичних ракет, припинення підтримки проксі-структур і гарантії щодо неможливості блокування Ормузької протоки, через яку до війни проходила приблизно п’ята частина світових нафтових постачань.

На їхню думку, цього можна досягти або через глибокі зміни в політиці іранської влади, або шляхом її заміни.

Водночас представники ОАЕ дедалі різкіше висловлюються на адресу Тегерана.

«Іранський режим, який запускає балістичні ракети по житлових будинках, використовує світову торгівлю як зброю та підтримує проксі, більше не може бути прийнятною частиною регіонального ландшафту. Ми хочемо гарантій, що це більше ніколи не повториться», — написала міністерка закордонних справ ОАЕ Нура аль-Каабі.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що позиції Вашингтона та його арабських партнерів узгоджені.

«Це релігійні фанатики, яким ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю, бо вони мають апокаліптичне бачення майбутнього. І всі їхні сусіди це знають, тому й підтримують наші дії», — сказав Рубіо.

Заклик Саудівської Аравії не зупиняти війну проти Ірану

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у контактах із Білим домом наголошував, що подальше послаблення військових можливостей Ірану та його керівництва відповідає стратегічним інтересам усього регіону.

Втім, у королівстві усвідомлюють ризики затягування конфлікту, адже це дає Ірану більше можливостей для атак на енергетичну інфраструктуру.

Представник саудівської влади зазначив, що країна зрештою зацікавлена у політичному врегулюванні, але наразі головним завданням є захист населення та ключових об’єктів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, зі свого боку, заявив, що атаки його держави по країнах Перської затоки спрямовані виключно проти американських сил.

«Іран поважає Королівство Саудівська Аравія і вважає його братньою країною. Наші операції спрямовані проти ворожих агресорів… Настав час вивести сили США», — написав міністр.

Останніми днями Трамп підкреслює єдність союзників у регіоні, водночас критикуючи країни НАТО за обмежену участь. Він також відзначив роль партнерів, назвавши їх «сміливими», а саудівського принца — «воїном» і «чудовою людиною».

Чи вступлять союзники США у війну з Іраном?

Поки що США не закликали країни Перської затоки безпосередньо долучатися до наступальних дій. Однією з причин є ризики координації: на початку війни три американські винищувачі були випадково збиті «дружнім вогнем» Кувейту під час іранської атаки. Крім того, ще шестеро американських військових загинули внаслідок катастрофи літака-заправника в Іраку.

Додатковим ускладненням є те, що лише ОАЕ та Бахрейн мають офіційні дипломатичні відносини з Ізраїлем, що впливає на їхні можливості участі у спільних операціях.

Іран, своєю чергою, попередив про можливі удари по критичній інфраструктурі сусідніх країн, включно з об’єктами опріснення води, у разі подальшої ескалації з боку США.

Експерти зазначають: відсутність чіткої кінцевої мети та сумніви щодо готовності Вашингтона довести операцію до завершення стримують частину союзників від активніших кроків. Водночас масштабний інцидент із великою кількістю жертв може змінити ситуацію та втягнути їх у відкритий конфлікт.

Війна в Ірані — останні новини

Країни Перської затоки майже вичерпали запаси ракет до комплексів Patriot під час конфлікту з Іраном, використавши близько 2400 одиниць PAC-3 та GEM-T із наявних 2800. За даними Bloomberg, такий дефіцит спричинила висока інтенсивність атак: Іран випустив майже 1200 балістичних ракет та 4000 дронів. Через критичне навантаження на ППО регіон стає залежним від підтримки США та шукає дешевші альтернативи, як-от боєприпаси JDAM.

За даними The Wall Street Journal, Трамп готовий завершити війну проти Ірану навіть без розблокування Ормузької протоки, щоб уникнути затягування бойових дій понад заплановані 4 — 6 тижнів. Замість силового відновлення судноплавства Вашингтон зосередиться на послабленні іранського флоту й ракетного потенціалу, поєднуючи це з дипломатичним тиском. Якщо Тегеран не відкриє протоку добровільно, США можуть перекласти цю відповідальність на союзників у Європі та Перській затоці.

Попри готовність до силових сценаріїв, наразі пріоритетом є вихід з активної фази війни, хоча це може посилити контроль Ірану над стратегічним маршрутом у майбутньому.