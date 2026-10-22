Трамп підігрує Кремлю і відвертається від України: що насправді задумав президент США

Путін і Трамп. / © Getty Images

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Останніми тижнями президент США Дональд Трамп вдався до кроків, які не лише посилюють позиції Росії, а й можуть допомогти відновити зіпсовану репутацію «фюрера» Володимира Путіна на міжнародній арені. Втім, дії очільника Білого дому мають конкретну мету.

Втім, чи спрацює така стратегія, залишається відкритим питанням, йдеться у матеріалі NBCNews.

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Автори статті наголошують, що знову сівши у президентське крісло, Трамп пообіцяв швидко завершити війну. Торік він заявляв, що не стає на жоден бік у протистоянні, а підтримує лише «бік людства». Однак така нейтральна позиція поступово відійшла на другий план. Тепер американський лідер з усіх сил намагається налагодити відносини з Путіним.

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Водночас, експерти зауважують, що за діями Трампа і його команди стоїть конкретна стратегічна мета — Вашингтон намагається схилити російського диктатора до переговорів, щоб покласти край війні, яка триває вже п’ятий рік.

Вихваляння Путіна і критика Зеленського

Організація Freedom House, що займається захистом свободи і розвитком демократії, характеризує РФ як авторитарну державу, де влада «зосереджена в руках Володимира Путіна». Втім, Дональд Трамп схильний розглядати дипломатію крізь призму особистих стосунків і ніколи не приховував свого прихильного ставлення до «фюрера» Кремля.

Торік, йдеться у статті, американський президент приймав президента-диктатора країни-аргресора на Алясці. Тоді Путіна зустріли з червоною доріжкою, а в Білому домі, у Пальмовій залі, висить фотографія, на якій лідери двох країн стоять поруч.

Натомість Трамп посилив свою непослідовну критику президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він звинуватив його у нібито небажанні завершити війну та навіть заявив, мовляв, переговори від Києва має вести «хтось інший».

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Ексрадник Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн вважає, що лестощі та демонстративна приязність — інструменти, за допомогою яких президент намагається схилити Путіна до укладення угоди, бо інші методи не дали бажаного результату.

«Ми думали, що зможемо врегулювати війну ще два роки тому, але Путін виявив непоступливість і відмовлявся сідати за стіл переговорів. Президент Трамп використовує доброзичливість, щоб спонукати Путіна до переговорів», — висловився експерт.

З його слів, господар Кремля навряд чи погодився б на переговори за посередництва США, якби вважав, що Трамп у цьому конфлікті на 100% підтримує Україну.

Своєю чергою, експерт із зовнішньої політики аналітичного центру Brookings Institution Майкл Кіммедж вважає: Білий дім розраховує досягти результату за столом переговорів, дистанціювавшись від Києва і демонструючи прихильність до Москви.

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Однак експерт О’Браєн сумнівається, що така стратегія спрацює, бо прогрес важко уявити «за відсутності дуже серйозних форм впливу на Росію».

Як Трамп підігрує Путіну

«Поки Трамп працює над укладенням мирної угоди, одним із його нещодавніх жестів щодо Путіна є ставлення до нього як до державного діяча, а не як до глобального ізгоя», — пише NBCNews.

Так, президент США подякував «фюреру» після того, як вони досягли дизельної угоди. Крім того, він запросив Путіна взяти участь у міжнародному саміті G20 у своєму гольф-курорті Doral у Маямі в грудні і заявив про готовність до зустрічі, до якої може долучитися лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Зустріч на вищому рівні разом з лідерами двох найбільших економік світу була б благом для Путіна, якого Захід ігнорує від моменту вторгнення Росії до Криму 2014-го. Зокрема, після цього світові лідери виключили “фюрера” з елітної міжнародної організації під назвою G8.

Директором з питань глобальної взаємодії в Білому домі за часів Барака Обами Бретт Бруен вважає, що «Трамп намагається реінтегрувати Путіна у вишукане суспільство».

Водночас голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон застерігає: «винагороджуючи агресорів» і даючи їм зрозуміти, що вони можуть досягати своїх цілей силою, міжнародна спільнота лише «заохочує їх до подальшої агресії».

Заява Віткоффа про «гуманіста» Путіна — що відомо

Не лише Трамп сипле дифірамби на адресу російського «фюрера». Вихваляють воєнного злочинця і члени його команди. Так, під час переговорів 21 жовтня у Костянтинівському палаці в Петербурзі посланець США Стів Віткофф приголомшив компліментом Путіну, улесливо назвавши його «гуманістом»: «Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст. Ви теж гуманіст, пане. Я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу».

Водночас цій заяві обурилися навіть однопартійці Трампа. Сенатор-республіканець Том Тілліс жорстко відповів Віткоффу: «Що за чортівня, Стіве?». Він наголосив до подібні висловлювання є неприпустимими.

Втім, віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист спецпосланця. Мовляв, «можна сказати щось хороше людині», яка звільнила 74-річного американця Стівена Габбарда, який перебував в ув’язнері в Росії понад чотири роки.

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