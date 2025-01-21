Трамп підписав указ про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв про необхідність виходу з ВООЗ, стверджуючи, що організація обкрадає Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп першого дня на посаді підписав указ про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У другому розділі указу Трампа написано, що "Сполучені Штати мають намір вийти з ВООЗ".

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Водночас президент США анулював лист свого попередника Джо Байдена до генерального секретаря ООН від 20 січня 2021 року. Цей лист скасовував дії адміністрації Трампа під час його першого президентства щодо початку процедури виходу Сполучених Штатів із ВООЗ.

"Державний секретар має негайно поінформувати генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, будь-якого іншого відповідного депозитарія та керівництво ВООЗ про наш вихід", – йдеться в указі.

Зауважимо, під час виборчої кампанії Трамп заявляв про необхідність виходу з ВООЗ, стверджуючи, що організація обкрадає Сполучені Штати.

До слова, Трамп помилував людей, звинувачених у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року.

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