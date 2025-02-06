Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих видах спорту - Associated Press

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у спортивних змаганнях серед дівчат і жінок.

Про це пише Associated Press.

Розпорядження під назвою "Не допускати чоловіків до жіночого спорту" надає федеральним агентствам широкі повноваження для забезпечення того, щоб суб’єкти, які отримують федеральне фінансування, дотримувалися такої думки відповідно до погляду адміністрації Трампа, яка трактує "гендер" як стать, яку людині присвоїли при народженні.

"З цим указом війна проти жіночого спорту закінчилася", — сказав Трамп на церемонії підписання у Східній кімнаті, в якій брали участь законодавці та жінки-спортсменки, які підтримали заборону, у тому числі колишня плавчиня університету Райлі Гейнс.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що наказ вимагатиме "негайних заходів, у тому числі примусових заходів, проти шкіл і спортивних асоціацій", які забороняють жінкам займатися спортом для осіб однієї статі та роздягальнями для осіб однієї статі.

Час видання наказу збігся з Національним днем ​​дівчат і жінок у спорті та є наразі останнім у серії виконавчих дій президента-республіканця, спрямованих проти трансгендерних людей.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ, за яким США визнаватимуть лише дві статі – чоловічу та жіночу, і ці статі не підлягають зміні.

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