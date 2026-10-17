Трамп підписав указ про скасування частини санкцій проти Росії за "законом Грема"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про реалізацію Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грема - ред.), яким скасував застосування частини санкцій, обмежень і тарифів, передбачених цим законом щодо Росії.

Про це повідомляють Білий дім та Bloomberg.

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Так званий "закон Грема" Трамп підписав 18 вересня 2026 року. Він передбачає масштабне посилення економічного тиску на РФ, зокрема санкції проти російських посадовців, фінансових установ, державних компаній та інших осіб і структур, пов'язаних із російською владою.

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Крім того, документ передбачає можливість запровадження тарифів до 500% на російські товари, а також до 100% — проти низки країн, які є найбільшими імпортерами російських нафти й газу або допомагають Москві обходити нафтові санкції.

Водночас сам закон наділяє президента США широкими повноваженнями щодо винятків із санкційного режиму. Ще під час його розгляду адміністрація Трампа наголошувала, що глава Білого дому матиме повну дискрецію щодо таких послаблень.

Тепер Трамп скористався цим механізмом і призупинив дію низки передбачених законом заходів. За даними Bloomberg, йдеться, зокрема, про санкції та тарифи, пов'язані з російською енергетикою.

Послаблення також стосуються частини обмежень щодо російських банків, державних підприємств, чиновників, інвестицій у РФ та операцій, пов'язаних із російським енергетичним сектором. Сам "закон Грема" при цьому не скасовано, а санкції проти Росії, запроваджені на підставі інших законів і президентських указів, залишаються чинними.

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Закон назвали на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із головних прихильників посилення санкційного тиску на Москву. Документ Конгрес ухвалив із широкою двопартійною підтримкою.

Ситуація різко загострилася 9 жовтня. Трамп повідомив, що домовився з Путіним про постачання російського дизеля на американський та міжнародний ринки. В Україні таку заяву зустріли обуренням.

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