Трамп підписав закон про фінансування уряду і завершив частковий шатдаун у США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про консолідовані асигнування, який відновлює фінансування федеральних структур і завершує часткове призупинення роботи уряду.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN.

За словами Трампа, документ дає змогу негайно відновити роботу уряду та забезпечити фінансування більшості федеральних програм до завершення поточного фінансового року.

Втім, як зазначає CNN, ухвалене рішення лише частково розв’язує бюджетні питання. Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки може знову зіткнутися з фінансовими труднощами вже за два тижні, що створює ризик нової бюджетної суперечки.

Раніше демократи в Палаті представників заявили керівництву республіканців, що не підтримуватимуть пришвидшену процедуру ухвалення пакета фінансування.

Частковий шатдаун у США розпочався опівночі 31 січня за східним часом. Він стався попри те, що сенатори погодили тимчасове продовження фінансування більшості урядових агентств до вересня.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Трамп підписав закон про завершення найдовшого шатдауну в історії США.

Це дозволяє повністю відновити роботу державних інституцій після рекордно тривалого шатдауну.