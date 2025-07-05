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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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38
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1 хв

"Великий прекрасний закон": Трамп підписав документ про податкову, міграційну й бюджетну політику США

Президент США Дональд Трамп урочисто підписав масштабний закон про податки, міграцію та бюджет у День незалежності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підписав “Великий прекрасний закон”, який визначає нову податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.

Церемонія підписання відбулася з урочистостями, в День незалежності США, пише Укрінформ.

“Ми давали обіцянки, і це – дійсно не тільки озвучені, а й виконані обіцянки, і ми їх дотрималися”,- сказав Дональд Трамп.

Він також назвав це тріумфом демократії в день народження демократії. При цьому Трамп висловив переконання, що люди щасливі від того, що його закон нарешті ухвалений.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація створює програму “самодепортації”.

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