Трамп і Орбан / © Associated Press

Тісні зв’язки з американським лідером Дональдом Трампом стали причиною поразки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише видання Politico.

«Близькість до США за нинішніх умов не дуже сподобалася угорським виборцям», — сказав один із представників французької партії «Національне об’єднання».

Політик також наголосив, що поразку Орбана ніяк «не можна списати лише на втому виборців».

Депутат від ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) Торбен Брага також вважає, що збереження зв’язків із Трампом «у конкретному контексті виборів — не надто перспективний підхід».

Нагадаємо, перемога лідера «Тиси» Петера Мадяра на виборах в Угорщині ставить під загрозу багаторічну мережу впливу лідера «Фідес» Віктора Орбана у структурах Євросоюзу. Під ударом опинилися ключові фігури — від єврокомісара Олівера Варгеї до ідеологічних центрів, що фінансувалися з Будапешта.

12 квітня в Угорщині відбулись парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,32% голосів на виборах в Угорщині лідирує Тиса. Партія Петера Мадяра має отримати 138 місць в парламенті, «Фідес» має отримати 55 місць, «Наша батьківщина» — 6.