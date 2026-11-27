Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оприлюднив власний варіант заяви за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Власну версію заяви Трамп опублікував у соціальній мережі, інформує Politico.

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Перед цим офіційний текст за результатами переговорів розмістили на сайті НАТО. У ньому Україну взагалі не згадували, а заклик щодо недопущення подальшого загострення війни адресували виключно Росії.

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У своїй публікації американський президент виклав дещо інше формулювання, додавши до нього згадку про Україну.

«Ми також детально обговорили, наскільки важливо, щоб Росія та Україна уникали будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну. Також говорили, що потрібно якнайшвидше врегулювати цю війну», — написав Трамп.

Натомість в офіційному повідомленні НАТО йшлося про необхідність утриматися від дій, які можуть призвести до розширення бойових дій, лише Росії.

«Ми також обговорили, наскільки важливо, аби Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно призводять до розширення війни. А також говорили, що потрібно якнайшвидше досягти мирного врегулювання війни», — зазначено в заяві Альянсу.

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Отже, у версії Трампа заклик не допустити ескалації стосується обох сторін війни, тоді як НАТО у своєму тексті адресувало його лише Москві.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали Росію не допустити розширення війни проти України.

Пізінше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заклик США та НАТО уникати розширення війни нібито стосується не Росії, а України.

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