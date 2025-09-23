ТСН у соціальних мережах

Політика
557
1 хв

Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО

НАТО має збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в повітряний простір Альянсу.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські військові літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Про це він заявив на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти запитали Трампа, чи вважає він, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в повітряний простір НАТО.

«Так, маю», — відповідає президент США.

На пряме запитання журналіста, чи підтримають США збиття російських літаків, Трамп відповів, що це «залежить від обставин», не надавши подробиць.

Нагадаємо, 22 вересня, усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені. Причиною стало спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу повітряного простору аеропорту. Також повітряну тривогу оголосили і в Норвегії.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий відповісти на питання, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій Європейського Союзу.

