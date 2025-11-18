Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, але є умова — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп підтримає законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що продовжують вести бізнес із Росією, якщо в документі буде гарантовано його право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування цих заходів. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters.

За інформацією агентства, законопроєкт ініційований групою республіканців у Конгресі. Він передбачає покарання держав, які купують російські енергоресурси, — зокрема йдеться про санкції проти великих імпортерів нафти. Одним із авторів документа є сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У Білому домі зазначили, що адміністрація готова працювати над законодавчою ініціативою, однак наполягає на тому, щоб президент зберігав повноваження ухвалювати фінальні рішення щодо санкцій.

Реклама

Раніше, за даними Reuters, голосування за законопроєкт відкладали, оскільки Трамп віддавав перевагу тарифам на імпорт із країн, що купують російську нафту, зокрема Індії, яка є другим за величиною її споживачем після Китаю.

У Білому домі також повідомили, що адміністрація продовжує консультації щодо завершення війни Росії проти України, хоча наразі ця тема не є центральною через інші пріоритети.

Нагадаємо, Трамп анонсував можливе запровадження нових санкцій проти держав, які мають економічні відносини з РФ. Підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія. Ініціатива може дозволити президентові США запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії та не підтримують Україну. Йдеться про Іран, Китай та Індію.