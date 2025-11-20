Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа останній місяць працює над детальним планом закінчення війни між Росією та Україною.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Суспільне».

«Президент Трамп із самого початку заявляв про бажання закінчити конфлікт і розчарований обома сторонами через небажання взяти на себе зобов’язання щодо мирної угоди», — зазначила Левітт.

За даними високопоставленого представника адміністрації, спецпредставник США Стів Віткофф протягом місяця вів переговори з українською та російською сторонами, збираючи їхні умови, на яких можливе припинення бойових дій.

«Обидві сторони мають піти на поступки, не лише Україна», — підкреслив чиновник, на якого посилається видання, додавши, що Трамп був поінформований про процес і підтримує план.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з міністром армії США Деном Дрісколлом та американськими генералами для обговорення можливих шляхів завершення конфлікту.

Що передбачає “мирний план”

За даними Axios, план містить 28 пунктів.

Територіальні поступки: передавання Росії східного Донбасу, частково під контролем Києва;

скорочення армії: зменшення чисельності ЗСУ майже вдвічі;

військові обмеження: заборона на розміщення іноземних військ та постачання західної далекобійної зброї;

зниження обороноздатності: відмова від ключових видів озброєння та скорочення допомоги від США;

гуманітарний блок: офіційний статус російської мови та відновлення статусу Російської православної церкви.

Як вже йшлося раніше, план фактично відповідає максималістським вимогам Кремля і без суттєвих змін не буде прийнятний для Києва.

Державний секретар США Марко Рубіо додав, що для досягнення стійкого миру обом сторонам доведеться йти на непрості компроміси, а США продовжують узгоджувати пропозиції з урахуванням позицій Києва та Москви.