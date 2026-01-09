Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти Росії, але озвучив умову

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про свою підтримку законопроєкт про санкції проти Росії, який розробили американські законодавці. Водночас в очільника Білого дому є одна умова.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox News.

Журналіст поцікавився у президента США, чи підтримує він законопроєкт про антиросійські санкції.

Реклама

«Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть… Так (підтримую — ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую», — відповів Трамп.

Після цього ведучий ще раз запитав у президента, чи підтримує той законопроєкт.

«Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. У нас уже є серйозні санкції проти Росії», — відповів американський лідер.

Трамп також зауважив, що економіка Росії наразі перебуває у дуже поганому стані. Водночас він додав, що це більша і потужніша країна з економічного погляду порівняно з Україною.

Реклама

Законопроєкт про санкції США проти Росії: що відомо

Нагадаємо, напередодні сенатор Ліндсі Грем повідомив, що Трамп підтримав його двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ, який дозволяє карати держави за купівлю дешевої російської нафти. Документ надає президенту США важелі впливу на Китай, Індію та Бразилію, щоб перекрити фінансування воєнної машини Кремля на тлі агресії проти України. Грем розраховує на потужну підтримку в Сенаті та прогнозує голосування вже наступного тижня.