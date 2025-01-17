Трамп підтвердив телефонну розмову із Сі Цзіньпіном: про що говорили лідери

Розмова була дуже вдалою для Пекіна та Вашингтона.
Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці.
За його словами, під час бесіди сторони обговорили кілька важливих питань, зокрема торгівлю, боротьбу з фентанілом та соціальну мережу TikTok.
"Дзвінок був дуже продуктивним для Китаю та США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, починаючи негайно", – наголосив Трамп.
Він також підкреслив, що вони із Сі Цзіньпіном зроблять усе можливе, щоб забезпечити мир та безпеку у світі.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін, попри запрошення обраного президента США Дональда Трампа, не поїде на його інавгурацію 20 січня. Подію відвідає посол Китаю з дружиною.
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