Трамп підтвердив телефонну розмову із Сі Цзіньпіном: про що говорили лідери

Розмова була дуже вдалою для Пекіна та Вашингтона.

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці.

За його словами, під час бесіди сторони обговорили кілька важливих питань, зокрема торгівлю, боротьбу з фентанілом та соціальну мережу TikTok.

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"Дзвінок був дуже продуктивним для Китаю та США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, починаючи негайно", – наголосив Трамп.

Він також підкреслив, що вони із Сі Цзіньпіном зроблять усе можливе, щоб забезпечити мир та безпеку у світі.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін, попри запрошення обраного президента США Дональда Трампа, не поїде на його інавгурацію 20 січня. Подію відвідає посол Китаю з дружиною.

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