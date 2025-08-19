ТСН у соціальних мережах

Трамп підтвердив, що готує трьохсторонню зустріч за участю США, РФ та України

Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі Зеленського з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Дональд Трамп бере участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами

Президент Дональд Трамп бере участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що телефонував диктаторові РФ і заявив, що почав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Про це йдеться в дописі президента США на Truth Social.

Трамп охарактеризував зустріч із Зеленським та європейськими лідерами як «дуже хорошу» та заявив, що розпочав підготовку перемовин із Зеленським та Путіним.

Він сказав, що під час сьогоднішніх переговорів обговорювалися гарантії безпеки для України, які «будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки».

«По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене», — сказав Трамп.

За його словами, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують дії з Росією та Україною.

Раніше у Кремлі підтвердили розмову Трампа та Путіна і заявили, що вона тривала 40 хвилин.

