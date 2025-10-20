Трамп підтвердив, що говорив з Путіним про удари по Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що обговорював з Путіним російські атаки на українські цивільні об’єкти.

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Австралії.

Журналіст запитав, що обговорював Трамп з Путіним російські напади на цивільні райони в Україні.

«Я так і зробив. Але більшість людей, які гинуть, — солдати. Десь від п’яти до семи тисяч, іноді більше, щотижня. Це навіть неймовірно. Це кровопролиття, — сказав Трамп.

Раніше в Білому домі розповіли про результати розмови Трампа й Путіна, що відбулася 16 жовтня.

Нагадаємо, Дональд Трамп дав нову відповідь, чи зможе Україна виграти війну.