Трамп підтвердив, що говорив з Путіним про удари по Україні
Білий дім підтверджує розмову з Путіним про російські удари по Україні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що обговорював з Путіним російські атаки на українські цивільні об’єкти.
Про це глава Білого дому сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Австралії.
Журналіст запитав, що обговорював Трамп з Путіним російські напади на цивільні райони в Україні.
«Я так і зробив. Але більшість людей, які гинуть, — солдати. Десь від п’яти до семи тисяч, іноді більше, щотижня. Це навіть неймовірно. Це кровопролиття, — сказав Трамп.
Раніше в Білому домі розповіли про результати розмови Трампа й Путіна, що відбулася 16 жовтня.
Нагадаємо, Дональд Трамп дав нову відповідь, чи зможе Україна виграти війну.