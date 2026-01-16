Трамп підтвердив, що опозиціонерка з Венесуели передала йому Нобелівську премію миру

Нобелівська премія / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву лідерки опозиції Венесуели Марії Коріни Мачадо про те, що вона віддала йому свою Нобелівську премію миру.

У дописі в соцмережі Truth Social американський лідер зазначив, що для нього «було великою честю» зустрітися з Мачадо. Також Трамп назвав її «чудовою жінкою, яка пережила так багато».

«Марія подарувала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!» — написав Трамп.

Раніше Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Трампу свою нагороду.

Після викрадення диктатора Мадуро вона повторила, що хоче передати свою нагороду Трампу від імені венесуельського народу. З її слів, те, що зробив президент США, є історичним. Це, каже вона, «величезний крок до демократичного переходу».

Однак Нобелівський комітет заявив, що Премія миру не підлягає передачі.

9 січня комітет заявив, що після оголошення лауреата Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», — йшлося в повідомленні.