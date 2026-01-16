ТСН у соціальних мережах

Політика
68
1 хв

Трамп підтвердив, що опозиціонерка з Венесуели передала йому Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп назвав «жестом взаємоповаги» те, що лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо передала йому свою нагороду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Нобелівська премія

Нобелівська премія / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву лідерки опозиції Венесуели Марії Коріни Мачадо про те, що вона віддала йому свою Нобелівську премію миру.

У дописі в соцмережі Truth Social американський лідер зазначив, що для нього «було великою честю» зустрітися з Мачадо. Також Трамп назвав її «чудовою жінкою, яка пережила так багато».

«Марія подарувала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!» — написав Трамп.

Раніше Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Трампу свою нагороду.

Після викрадення диктатора Мадуро вона повторила, що хоче передати свою нагороду Трампу від імені венесуельського народу. З її слів, те, що зробив президент США, є історичним. Це, каже вона, «величезний крок до демократичного переходу».

Однак Нобелівський комітет заявив, що Премія миру не підлягає передачі.

9 січня комітет заявив, що після оголошення лауреата Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», — йшлося в повідомленні.

