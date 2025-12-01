- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп підтвердив, що Віткофф зустрінеться з Путіним вже цього тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Роберт Віткофф проведе зустріч із Володимиром Путіним уже цього тижня.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що цього тижня його спеціальний представник Роберт Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це американський лідер заявив під час короткого спілкування з журналістами.
Інших деталей щодо місця чи формату зустрічі не озвучили.
Раніше президент США заявляв, що не має «чітких дедлайнів» щодо завершення бойових дій, проте сподівається на швидке припинення війни