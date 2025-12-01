Трамп підтвердив, що Віткофф зустрінеться з Путіним вже цього тижня

Віткофф та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що цього тижня його спеціальний представник Роберт Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це американський лідер заявив під час короткого спілкування з журналістами.

Інших деталей щодо місця чи формату зустрічі не озвучили.

Раніше президент США заявляв, що не має «чітких дедлайнів» щодо завершення бойових дій, проте сподівається на швидке припинення війни