ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Трамп підтвердив, що Віткофф зустрінеться з Путіним вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Роберт Віткофф проведе зустріч із Володимиром Путіним уже цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Віткофф та Путін

Віткофф та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що цього тижня його спеціальний представник Роберт Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це американський лідер заявив під час короткого спілкування з журналістами.

Інших деталей щодо місця чи формату зустрічі не озвучили.

Раніше президент США заявляв, що не має «чітких дедлайнів» щодо завершення бойових дій, проте сподівається на швидке припинення війни

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie