Трамп підтвердив, що зустрінеться з Зеленським у пʼятницю

Трамп та Зеленський / © Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Про це глава Білого дому заявив під час короткого спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Коли його запитали, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цього тижня, Трамп відповів ствердно.

«Я думаю, що так. Так», — сказав президент США та попрощався з пресою, оскільки це було останнє запитання під час брифінгу.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні може відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але лише за умови виконання певних вимог.