Трамп підтвердив телефонну розмову з Мадуро, але відмовився розкривати деталі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що провів телефонну розмову з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, проте не став уточнювати її зміст.

Про це він сказав під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, - пише CNN.

«Я не хочу це коментувати; відповідь — так», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. «Не можу сказати, що вона була хорошою чи поганою. Це була телефонна розмова».

Реклама

Раніше The New York Times та The Wall Street Journal повідомляли, що лідери США та Венесуели спілкувалися телефоном на початку місяця.

Трамп також пояснив свою вчорашню заяву у соцмережах про те, що венесуельський повітряний простір слід вважати закритим. За словами президента США, це не сигнал щодо можливого авіаудару.

«Не варто нічого в цьому читати», — наголосив він.

Трамп додав, що зробив таке попередження, оскільки «вважає Венесуелу не дуже дружньою країною».

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що готовий розглядати варіант введення американських військових підрозділів до Венесуели, якщо цього вимагатиме ситуація.

Ми раніше інформували, що міністр оборони США відвідає Домініканську Республіку на тлі нарощування сил у Карибському регіоні.