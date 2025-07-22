Трамп підтвердив візит до Китаю та сказав, чи зустрінеться з Путіним

Чи зустрінеться Трамп з Путіним у Китаї / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним під час візиту до Китаю, куди він вирушить на запрошення Сі Цзіньпіна.

Про це йшлося під час зустрічі Трампа і президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого у Білому домі.

Дональд Трамп підтвердив, що очільник КНР Сі Цзіньпін запросив його до Китаю з візитом.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним під час майбутнього візиту до Китаю, Трамп не дав прямої відповіді, але не виключив такої можливості.

«Маємо в планах багато зустрічей. Запрошення до Китаю ми отримали, ймовірно, скористаємося ним. Це станеться не відразу, але й не надто пізно. Також надійшло багато запрошень від інших світових лідерів, і найближчим часом ухвалимо рішення щодо участі», — зауважив Трамп.

Нагадаємо, раніше український аналітик Валерій Клочок розповів, що у Москві активно обговорюють можливість зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Китаї у вересні.

Відомо, що очільник РФ Володимир Путін готується до поїздки до китайського Пекіна у вересні.

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Раніше, коментуючи тристоронню зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна, у Кремлі казали, мовляв, нічого не знають про це.

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