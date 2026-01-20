Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру та пригрозив Макрону тарифами

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відповів, чи запросили кремлівського диктатора Володимира Путіна до Ради Миру. Також американський лідер пояснив, як може заохотити французького главу Еммануеля Макрона долучитися.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп: Так. Його запросили.

З: Що ви думаєте про те, що Макрон сказав, що він не приєднається до Ради Миру?

«Він це сказав? Ніхто його не хоче, бо він дуже скоро залишить свою посаду. Якщо вони будуть налаштовані вороже, я впроваджу 200% тариф на його вина та шампанське, і він приєднається», — пригрозив Трамп.

Раныше Трамп заявивив, що не зобовязаний быльше думати лише про мир.

Про це йдеться у листі, адресованому норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стере. Його співробітники Ради національної безпеки переслали кільком європейським послам у Вашингтоні.

«Шановний Йонасе, враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за припинення понад 8 воєн, я більше не відчуваю обов’язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінантний, а тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки», — написав він.