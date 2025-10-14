ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
1 хв

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським: у Путіна прокоментували

Зустріч лідерів запланована на 17 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

У Росії спочатку погрожували через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk, а тепер заявляють, мовляв, треба дочекатися результатів зустрічі президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, Москві про це відомо. Бо, наголосив Пєсков, “сам президент підтвердив, що така зустріч із Зеленським відбудеться у Вашингтоні”.

“Подивимося на її результати”, - висловився представник “фюрера”.

Нагадаємо, напередодні на борту літака Air Force One Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня. Раніше інформацію про це повідомили джерела Financial Times. Згодом нардеп Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію від FT.

Тим часом Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, заявило що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Зокрема, можливості відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie