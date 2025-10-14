- Дата публікації
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським: у Путіна прокоментували
Зустріч лідерів запланована на 17 жовтня.
У Росії спочатку погрожували через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk, а тепер заявляють, мовляв, треба дочекатися результатів зустрічі президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, Москві про це відомо. Бо, наголосив Пєсков, “сам президент підтвердив, що така зустріч із Зеленським відбудеться у Вашингтоні”.
“Подивимося на її результати”, - висловився представник “фюрера”.
Нагадаємо, напередодні на борту літака Air Force One Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня. Раніше інформацію про це повідомили джерела Financial Times. Згодом нардеп Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію від FT.
Тим часом Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, заявило що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Зокрема, можливості відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk.