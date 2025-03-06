Чи відновить Трамп допомогу Україні: відповідь голови Пентагону

За його словами, Трамп "дуже пильно стежить" за тим, що Київ "говорить і робить щодо прихильності цьому мирному процесу".

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що рішення президента Дональда Трампа про припинення військової допомоги Україні є паузою, яку було заплановано заздалегідь.

Про це передає Іndependent.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи рішення Дональда Трампа припинити військову допомогу Україні є постійним, Піт Гегсет відповів: "Як зазначив президент Трамп, це пауза. Саме те, що він говорив із самого початку. Пауза – в очікуванні справжньої відданості шляху до миру".

Він додав, що Трамп "дуже пильно стежить" за тим, що Київ "говорить і робить щодо прихильності цьому мирному процесу".

"І ми дуже підбадьорені ознаками, які ми бачимо", – додав очільник Пентагону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати досягли "значного прогресу з Росією та Україною за останні два дні".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.