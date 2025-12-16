Трамп пішов у наступ проти британських медіа: вимагає мільярдні компенсації за наклеп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подав позов проти британської телерадіокомпанії BBC, звинувативши її у наклепі через змонтовані фрагменти промови від 6 січня 2021 року. Політик вимагає компенсацію у розмірі 5 мільярдів доларів за кожним із двох пунктів позову.

Про це повідомляє видання CNN.

За твердженням Трампа, BBC під час монтажу документального фільму створила хибне враження, нібито він закликав своїх прихильників до насильницького штурму Капітолію. Зокрема, телекомпанія використала його слова про “боротьбу” та марш до Капітолію, водночас не включивши фрагмент, де він закликав до мирного протесту.

У BBC раніше визнали помилку монтажу та публічно перепросили, заявивши, що відео могло бути неправильно сприйняте. Водночас у компанії наголосили, що не бачать юридичних підстав для позову та мають намір його оскаржувати.

Скандал довкола програми, яка вийшла в межах документального циклу Panorama напередодні президентських виборів у США 2024 року, спричинив серйозну кризу всередині BBC. Телерадіокомпанія оголосила, що більше не транслюватиме цей фільм, а також повідомила про відставку двох високопосадовців.

Юристи зазначають, що Трамп подав позов у США, оскільки у Великій Британії строк подання позовів про наклеп обмежений одним роком і вже минув. Водночас, щоб виграти справу в американському суді, йому доведеться довести не лише факт наклепу, а й умисні або необережні дії з боку телекомпанії.

Нагадаємо, раніше Трамп уже подавав позови проти низки американських медіа, зокрема The New York Times, Wall Street Journal, а також телеканалів CBS та ABC, звинувачуючи їх у завданні репутаційної шкоди.