Трамп після Індії пригрозив жорсткими митами ще й Китаю: Пекін відреагував

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Імпорт російської нафти до Китаю є виправданим. Пекін відкидає погрози Сполучених Штатів Америки щодо нових тарифів навіть після того, як Вашингтон запровадив вторинні мита для Індії.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ КНР для Bloomberg News.

"Для Китаю є законним здійснювати нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, зокрема з Росією", - йдеться у заяві відомства.

Пекін наголошує, що й надалі буде вживати "розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до своїх національних інтересів".

За останніми даними, імпорт Китаю з РФ в липні дещо зріс до 10,06 млрд доларів — найвищого рівня від березня 2025-го. Втім, загалом цього року імпорт з Росії знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом торік.

Зауважимо, американський президент Дональд Трамп раніше цього тижня заявив, що може покарати Китай додатковими тарифами за купівлю російської нафти. Ці погрози пролунали навіть на тлі побоювань його радника Пітера Наварро, що вищі мита "можуть зашкодити США".

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження додаткових 25% мит на деякі індійські товари через те, що Нью-Делі надалі закуповує російську нафту в обхід санкцій. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді досить стримано відреагував на рішення президента США. З його слів, Нью-Делі "доведеться заплатити високу ціну, але я готовий, Індія готова".