Трамп після Ірану пригрозив ще одній країні: що задумав президент США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьметься за Кубу після завершення операції проти Ірану. До розв’язання цього питання залучать державного секретаря США Марко Рубіо.

Про це американський лідер сказав під час мітингу у Флориді, повідомляє Reuters.

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«Ми розберемося з Кубою на зворотному шляху з Ірану, а потім відправимо Марко Рубіо, щоб завершити цю справу», — заявив президент.

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Зауважимо, ще у вересні Трамп висловлював упевненість, що США та Куба зможуть домовитися. Тоді він також наголошував, що для цього, на його думку, не знадобиться військова сила.

Своєю чергою, держсеркретар Марко Рубіо звернувся до тих, хто незадоволений кубинською владою, із закликом скористатися нагодою для змін. Він запропонував прихильникам реформ налагодити конфіденційну співпрацю з Центральним розвідувальним управлінням США, не розкриваючи деталей.

«Тим, хто прагне позитивних змін на Кубі, — зараз саме час», — наголосив Рубіо.

Стосунки США і Куби — що відомо

Нагадаємо, після початку операції в Ірані та подій у Венесуелі Трамп не одноразово погрожував країні через її комуністичний режимЮ який Вашингтон вважає противником Америки. Він натякав на на швидке падіння режиму в країні та мріяв про «честь взяти Кубу», посилював тиск на Гавану через санкції й обмеження постачання нафти.

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Вже не перший місяць з’являється інформація, що США готуються до вторгнення на Кубу. Зокрема, у вересні CBS News написало про те, що потенційна військова операція може розпочатися вже найближчими місяцями. Про це, пише видання, свідчить внутрішній документ американської армії, який потрапив у розпорядження.

Водночас Трамп прогнозував, що США та Куба досягнуть угоди. Мовляв, на його думку, військові дії для цього не знадобляться. Адміністрація Білого дому заявляла, що її метою є зміна комуністичного уряду країни.

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