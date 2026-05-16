Трамп після прогулянки в елітному комплексі в Пекіні попросив у Сі подарунок: що його вразило

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Кількаденний візит президента США Дональда Трампа до Китаю завершився. Під час поїздки він відвідав визначні місця Пекіна. Зокрема, разом з китайським колегою Сі Цзіньпіном він прогулявся в закритому урядовому комплексі Чжуннаньхай.

Про це повідомили Sky News та CNN.

Зауважимо, що територія комплексу займає приблизно 1500 акрів. Примітно, що там розташовані не лише павільйони та адміністративні будівлі. майже половина площі — це озера, а ще сади, де лідери двох країн здійснили невелику прогулянку.

Під час цього променаду Трамп дуже розхвалював красу навколо. Сади всередині комплексу доволі компактні: мають вузькі доріжки, декоративні китайські дахи, акуратно підстрижені газони і доглянуті дерева. А ще там висаджено багато троянд рожевого, жовтого й червоного кольорів. Саме вони дуже сподобалися президенту США.

«Це найгарніші троянди, які хтось коли-небудь бачив. Я ніколи не бачив таких великих троянд!», — сказав Трамп під час прогулянки.

Він вихвалився, що запитав Сі, чи не міг би він «прислати трохи для Розарію». Мовляв, в саду Білого дому «не так багато троянд». Зі слів президента, Сі Цзіньпін погодився на таку пропозицію.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори в закритому урядовому комплексі Чжуннаньхай у Пекіні. / © Associated Press

Нагадаємо, Трамп похвалився, що під час візиту до Китаю побував вдома у Сі. Йдеться про візит до комплексу Чжуннаньхай, де живе китайський лідер.

За словами американського політика, він поцікавився у Сі, чи бувають у цьому комплексі інші світові лідери. У відповідь той зазначив, що такі візити — велика рідкість, але додав: «Наприклад, тут був Путін».

Дата публікації 22:19, 14.05.26

