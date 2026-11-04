Трамп після провалу на виборах може піти ва-банк: чим загрожують наступні два роки його президентства

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Поразки республіканців на виборах до Конгресу США може мати небезпечні наслідки. Через втрату підтримки всередині країни президент Дональд Трамп може зосередитися на зовнішній політиці, а це загрожує новими потрясіннями на міжнародній арені.

Про це йдеться в аналізі кореспондента Sky News Домініка Вагхорна.

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Дональду Трампу доведеться боротися з демократичною більшістю у Сенаті та Палаті представників упродовж наступних двох років. Саме обмеження можливостей президента у внутрішній політиці може підштовхнути його до більш активних і ризикованих кроків за кордоном. За оцінкою видання, він може використати зовнішню політику Америки як «спосіб компенсувати політичну поразку».

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«Стриманий Трамп чи неконтрольований Трамп? Саме це питання зараз постає перед світом, який спостерігає за його принизливою поразкою на проміжних виборах. Є підстави очікувати найгіршого. Зовнішня політика в руках найвпливовішого лідера світу може бути небезпечною», — йдеться у статті.

У внутрішній політиці Дональду Трампу доведеться зіткнутися з парламентськими розслідуваннями, бюджетними обмеженнями та політичним протистоянням. Водночас на міжнародній арені ситуація може бути зовсім іншою, адже американський лідер має значно ширші повноваження у питаннях зовнішньої політики.

Журналіст звертає увагу, що очільникові Білого дому більше не потрібно боротися за перемогу на наступних президентських виборах, оскільки він не має права балотуватися на третій термін.

На думку кореспондента, це може зробити дії американського лідера ще більш непередбачуваними. Адже його попередні кроки у зовнішній політиці свідчать про готовність ухвалювати рішення, які можуть мати серйозні міжнародні наслідки. Зокрема, свідченням цього є позиція Трампа щодо Росії під час війни в Україні, конфлікт з Іраном, а також загострення відносин із традиційними союзниками США.

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«Він підлизувався до автократів, потурав дивним імперіалістичним фантазіям та вступав у сварки з найближчими союзниками Америки», — йдеться у тексті Sky News.

Серед можливих сценаріїв Вагхорн називає активізацію зусиль Трампа щодо укладання мирних угод, а також організацію зустрічей із такими лідерами, як Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин. Крім того, автор не виключає, що американський президент може вдатися до ескалації війни з Іраном або навіть втягнути США в нові збройні конфлікти.

«Дональд Трамп знає, як переключити увагу суспільства на іншу тему і знову опинитися в центрі уваги. Протягом наступних двох років він розумітиме, що найкращий спосіб досягти цього — діяти на міжнародній арені. Американський лідер намагатиметься всіма можливими способами зміцнити власну політичну спадщину. Водночас залишається відкритим питання, до яких ще авантюр може вдатися ображений і розлючений президент під впливом свого оточення», — підсумовує автор Sky News.

Провал республіканців на виборах — заяви Трампа

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу, похваливши опонентів за успішну виборчу кампанію. Втім, президент зізнався, що результати голосування його здивували. За словами президента, перед виборами він провів «масштабні мітинги».

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Водночас Трамп припустив, що на настрої виборців могла вплинути війна з Іраном. Втрату позицій республіканців він також пояснив тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

Окрім того, президент США несподівано змінив позицію щодо причин подорожчання пального в країні. Тепер головним винуватцем зростання цін він називає Іран, хоча раніше покладав відповідальність на Україну.

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