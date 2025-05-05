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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп після розмови з Ердоганом зробив заяву про війну в Україні

Трамп каже, що під час попереднього президентського терміну мав чудові стосунки з президентом Ердоганом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп і Реджеп Тайїп Ердоган.

Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган / © Reuters

Президент США Дональд Трамп мав “продуктивну розмову” з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися війна в Україні та питання, пов’язані з Сирією і Газою.

Про це американський лідер написав у мережі Truth Social.

“У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини, яка торкалася багатьох тем. Зокрема, війни Росії з Україною, всього, що стосується Сирії, Гази та багато чого іншого”, — повідомив Трамп.

Президент США каже, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину, а також анонсував його візит до Вашингтона. Окрім того, Трамп вихвалявся, що під час попереднього терміну мав чудові стосунки з турецьким президентом.

“У будь-якому разі я з нетерпінням очікую можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною зараз”, — написав президент США.

Заяви Трампа про війну

Днями Трамп заявив, що він і його радники мали в останні дні досить ”позитивні” дискусії щодо України та РФ. Втім, подробиці “хороших розмов” він не розкрив, але додав, що між українською та російською сторонами на тлі війни є дуже багато ненависті.

Окрім того, президент США висловив думку про те, що диктатор РФ Володимир Путін піде на поступки і підпише угоду про припинення вогню в Україні. За його словами російський “фюрер” — “дуже мудра й хитра людина”, якій все ж “доведеться піти на поступки”.

Окрім того, Трамп назвав ситуацію в Україні дуже серйозною і складною. Він вкотре заявив, що це війна ексочільника держави Джо Байдена. Президент США наголосив: “Це не моя війна”, але я хочу спробувати її вирішити”.

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