Трамп після зустрічі з Зеленським телефонував Орбану: яка причина

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами глава Білого дому зателефонував угорському прем’єрові Віктору Орбану, щоб обговорити, чому Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, дзвінок став результатом обговорення між Трампом і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. У певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на правого популіста, і той відмовився від критики прагнення України до членства в ЄС.

Схоже, що Орбан після цієї зустрічі змінив позицію.

У вівторок він опублікував у Facebook допис, у якому згадав про членство України в ЄС.

«Визнано, що членство України в Європейському Союзі не є гарантією безпеки, тому пов’язувати членство й гарантії безпеки є зайвим та небезпечним», — написав угорський прем’єр.

Раніше у ЗМІ припускали, що Будапешт може стати можливим місцем саміту Путіна й Зеленського. Речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок відмовилася повідомити, чи розглядається Будапешт як місце проведення зустрічі Путіна з Зеленським.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Проте Орбан — єдиний, хто відмовився її підписати.