Трамп після зустрічі із Зеленським планує поговорити з Путіним на тлі саміту НАТО — Reuters

Трамп і Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині, де сторони обговорять можливі шляхи завершення війни РФ проти України.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації США, після переговорів із Зеленським американський лідер, ймовірно, проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами американського чиновника, Трамп прагне активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни, оскільки ситуація на фронті останніми місяцями залишається відносно стабільною без значних змін.

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Очікується, що саміт НАТО пройде 7–8 липня в Туреччині. Під час заходу Трамп також проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, зустрінеться з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа та закличе союзників по Альянсу збільшити витрати на оборону.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переломний момент після розмови з Трампом

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