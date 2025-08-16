- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2991
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп після зустрічі з Путіним і переговорів із Зеленським зробив заяву про закінчення війни
Президент США заявив про "відмінний і дуже успішний день на Алясці".
Для завершення війни Росії в Україні потрібно відразу перейти до мирної угоди, а не встановлювати режим припинення вогню.
Про це заявив президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним і з Зеленським.
“Всі дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується”, - заявив американський лідер.
Зауважимо, заява американського лідера з’явилася після саміту на Алясці, а також розмови телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Європи.
Зауважимо, американський президент заявив про "відмінний і дуже успішний день на Алясці". Зустріч з Путіним і розмову з Зеленським він назвав “дуже добрими”.
Американський лідер підтвердив зустріч з Володимиром Зеленським і “якщо все вийде” - згодом - Путіним.
“Потенційно мільйони людських життів можуть бути врятовані”, - додав Трамп.
Нагадаємо, після саміту Трамп розповів деталі розмови з Путіним. Він наголосив, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто. Втім, каже американський лідер, є “непоганий шанс досягти мирного врегулювання, поки ми його не досягли”.
Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна. З його слів, “Росія — дуже велика держава. А Україна — ні”.