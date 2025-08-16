- Дата публікації
Трамп після зустрічі з Путіним не дзвонив Зеленському — FT
За даними ЗМІ, в оточенні українського президента ситуацію вважають дивною, адже після саміту Трамп так і не вийшов на зв’язок із Зеленським.
Президент України Володимир Зеленський досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його переговорів із російським диктатором Путіним на Алясці.
Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, один із наближених до Зеленського співрозмовників стверджує, що український президент поки що не отримав жодних звісток від Трампа після зустрічі з Путіним. Він назвав ситуацію «дуже дивною».
Інше джерело оцінило результати саміту як «нічогобургер» — вислів, яким описують події, що отримують багато уваги, але насправді не мають вагомого значення.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.
Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.