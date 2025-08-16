Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його переговорів із російським диктатором Путіним на Алясці.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, один із наближених до Зеленського співрозмовників стверджує, що український президент поки що не отримав жодних звісток від Трампа після зустрічі з Путіним. Він назвав ситуацію «дуже дивною».

Інше джерело оцінило результати саміту як «нічогобургер» — вислів, яким описують події, що отримують багато уваги, але насправді не мають вагомого значення.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.