Трамп після розмови з Путіним одразу поговорив із Зеленським: перші деталі

Одразу після розмови з диктатором Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це ТСН.ua повідомляють джерела в Офісі президента.

За нашим даними, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько години. Інші деталі в Офісі президента обіцяють оприлюднити дещо згодом.

UPD: що каже сам Зеленський

Дещо пізніше президент Володимир Зеленський сам розповів деталі розмови з Трампом.

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", – сказав він.

За словами глави держави, він із Трампом обговорив свою розмову з головою Мінфіну США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди між Штатами та Україною щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

Президент Трамп також поінформував Володимира Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.

"Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done (давайте зробимо це)", – додав Зеленський.

Крім того, сторони "домовилися про подальші контакти та зустрічі".

Зауважимо, що Трамп свою розмову з Путіним назвав тривалою, а у Кремлі похвалилися, що розмова диктатора з очільником Білого дому тривала "майже півтори години".

Нагадаємо, що вчора, 11 лютого, посланець Трампа Стів Віткоффф, ймовірно, таємно зустрівся з Путіним у Москві.

