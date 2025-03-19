Президент США каже, що Путін "не хоче бачити його ворогом".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після розмови телефоном з кремлівським "фюрером" Володимиром Путіним заявив про хороші відносини з диктатором РФ.

Про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю для Fox News.

За словами американського президента, Путін "не хоче бачити його ворогом".

"Путін, насправді, сказав мені, якщо ти мій друг - я б не хотів бачити тебе, як ворога. Він сказав це дуже рішуче", - висловився Трамп.

За його словами, він мав дуже добрі відносини з Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також диктатором Північної Кореї Ким Чен Ином.

"Багато добрих відносин і це позитивно і водночас я дбаю про нашу країну", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що "фюрер" Володимир Путін затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.

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