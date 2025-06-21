Трамп планував таємні переговори з Іраном: чому провалилась спроба організувати зустріч

Президенти США та Туреччини намагалися запросити іранців до Стамбулуна прямі перемовини з США / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі, щоб спробувати врегулювати конфлікт на Близькому Сході. Проте, попри всі зусилля, спроба провалилася.

Про це пише Axios.

Спроба налагодження діалогу

За словами джерел видання, Дональд Трамп прагнув прямої зустрічі з іранською стороною. Він навіть висловлював готовність особисто взяти участь у переговорах, якщо це буде необхідно для укладення ядерної угоди та дозволить уникнути військового втручання США.

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Ідея зустрічі виникла під час телефонної розмови Ердогана з Трампом у понеділок, 16 червня, коли американський президент перебував на саміті G7 у Канаді. Ердоган запропонував Стамбул як місце для переговорів вже наступного дня. Трамп погодився відправити віцепрезидента Ді Джея Венса та посланця Стіва Віткоффа, а також приїхати сам для зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

За інформацією джерел, Білий дім також отримав через інші канали «сигнали» від іранців про їхнє бажання зустрітися.

«Абонент» поза зоною доступу

Після того, як Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передали пропозицію Пезешкіану та главі МЗС Ірану Аббасу Арагчі, почалися спроби отримати схвалення від верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї.

Проте, за словами американських чиновників, Хаменеї, який переховується через побоювання замаху з боку Ізраїлю, був недосяжним. За кілька годин іранська сторона повідомила туркам, що не змогла отримати схвалення Хаменеї, після чого Туреччина повідомила США про скасування зустрічі.

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Зміна позиції Трампа

Після провалу цієї спроби мирного врегулювання Дональд Трамп та високопоставлені чиновники Білого дому стали менш впевненими у можливості дипломатичного розв’язання конфлікту. Вони все більше переконуються, що США доведеться приєднатися до війни для ліквідації іранської ядерної програми.

Також відомо, що ввечері суботи, 21 червня, Трамп мав провести нараду зі своєю командою національної безпеки для обговорення війни між Ізраїлем та Іраном, яка триває вже дев’ятий день. Водночас президент Туреччини Ердоган продовжує закликати Іран до прямих переговорів з адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, напередодні, 20 червня, Трамп повторив, що ухвалить рішення щодо вступу у війну протягом наступних «двох тижнів», а поки що дає Ірану «час, щоб побачити, чи прийдуть люди до тями».

Іранська сторона своєю чергою заявляє, як публічно, так і приватно, що не вестиме прямих переговорів зі США, доки Ізраїль не припинить атаки.

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