Трамп планує кардинально змінити політику США протягом декількох годин після вступу на посаду - Reuters

Республіканець видав лише кілька таких наказів у перший день свого президентства 2017-2021 років.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує прийняти понад 25 розпоряджень у перший день свого перебування на посаді 20 січня, оскільки він прагне кардинально змінити політику уряду США з питань, від імміграції до енергетики.

Про це пише Reuters.

Два джерела, обізнані з цими зусиллями, сказали, що Трамп сказав своїй команді, що він хоче зробити "великий фурор" з наказами першого дня, прагнучи застосувати свою виконавчу владу з більшим масштабом і швидкістю, ніж це було під час його першого терміну.

Республіканець видав лише кілька таких наказів у перший день свого президентства 2017-2021 років. На відміну від цього, президент-демократ Джо Байден видав 17 указів у свій перший день на посаді у 2021 році, багато з яких були спрямовані на скасування політики Трампа.

"Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп використає свою виконавчу владу в перший день, щоб виконати обіцянки, які він дав їм під час передвиборчої кампанії", – сказала речниця Трампа Керолайн Лівітт, відповідаючи на запитання про плани виконавчого указу.

Президенти США часто видають виконавчі укази, щоб виконати передвиборчі обіцянки та швидко встановити політичні цілі, не проходячи через тривалий процес проходження законодавства через Конгрес. Однак накази можуть бути оскаржені в суді, і зазвичай будь-які кошти, виділені на виконання мандатів наказів, мають бути затверджені Конгресом.

Одне з джерел, знайоме з планами команди Трампа, повідомило, що всередині компанії було визнано, що кожна дія вимагає величезної кількості координації між постраждалими урядовими установами, що потенційно сповільнює роботу та зменшує загальну кількість документів першого дня.

Інші накази та директиви будуть видані через кілька днів і тижнів після цього, повідомили Reuters джерела.

Ці зусилля координує Стівен Міллер, давній помічник Трампа, який стане головним радником Білого дому, коли Трамп почне свій другий термін, повідомили чотири джерела.

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Раніше повідомлялось про те, що Зеленський відреагував на бажання Трампа заморозити війну.

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