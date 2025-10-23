Трамп планує обговорити завершення війни на зустрічі з Сі Цзіньпінем

Трамп з Сі Цзіньпінем / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує порушити тему припинення війни Росії проти України під час запланованої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем. Про це він заявив у середу під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті, повідомляє Укрінформ.

«Ми, безумовно, говоритимемо про Росію й Україну», — сказав Трамп.

Він наголосив, що китайський лідер «може мати значний вплив» на президента РФ Володимира Путіна, а також на «багатьох інших гравців», долучених до ситуації.

Окрім цього, глава Білого дому повідомив, що збирається обговорити з Сі Цзіньпінем питання скорочення закупівель російської нафти. За його словами, повне припинення імпорту неможливе одномоментно й вимагатиме часу.

«Я думаю, я поговорю з ним про це. Гадаю, що це трохи інша розмова», — додав Трамп.