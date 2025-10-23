- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
Трамп планує обговорити завершення війни на зустрічі з Сі Цзіньпінем
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпінем питання припинення російської війни проти України та зменшення закупівель російських енергоносіїв.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує порушити тему припинення війни Росії проти України під час запланованої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем. Про це він заявив у середу під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті, повідомляє Укрінформ.
«Ми, безумовно, говоритимемо про Росію й Україну», — сказав Трамп.
Він наголосив, що китайський лідер «може мати значний вплив» на президента РФ Володимира Путіна, а також на «багатьох інших гравців», долучених до ситуації.
Окрім цього, глава Білого дому повідомив, що збирається обговорити з Сі Цзіньпінем питання скорочення закупівель російської нафти. За його словами, повне припинення імпорту неможливе одномоментно й вимагатиме часу.
«Я думаю, я поговорю з ним про це. Гадаю, що це трохи інша розмова», — додав Трамп.