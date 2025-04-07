Трамп поблажливий до Кремля: політолог пояснив, чого боїться президент США

Прапор США. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, який зараз має поблажливе ставлення до Кремля, невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою. Адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.

Про це повідомив політолог Ігор Рейтерович в ефірі “24 Каналу”.

З його слів, поблажливе ставлення Вашингтона до Володимира Путіна пов'язане з його бажанням уникнути прямої конфронтації з цією країною. Президента США, ймовірно, лякає ядерний потенціал Росії, хоча подібний потенціал є і в Сполучених Штатах Америки.

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"Тут дійсно виникають питання: що ти за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть у дипломатії використовувати цей потенціал", – сказав Ігор Рейтерович.

Політолог припустив, що Трамп вірить, що через персональні переговори зможе домовитися з “фюрером” Кремля і завершити російсько-українську війну. Наразі він обрав два шляхи.

“Він йде поки одним з них. Це той шлях, який він вважає суто дипломатичним. Він, імовірно, прихильник думки, що поганий мир краще, ніж гарна війна. І, до того ж, він боїться, що США можуть безпосередньо втягнутися у війну, яку Росія веде проти України”, - пояснив Рейтерович.

Політолог каже, що реакції Кремля викликають в Трампа роздратування. Втім, рано чи пізно терпець президента США може урватися, та він зрозуміє, що від росіян нічого не отримає, каже Ігор Рейтерович. Йому доведеться перейти до нових інструментів і механізмів, залучаючи партнерів, з якими Штати посварилися, але з ключовими державами вони так чи інакше знайдуть спільну мову.

Нагадаємо, Дональд Трамп помилував Росію від нових мит. The New York Times пише, що рішення американського лідера є політичним.

Дата публікації 13:28, 05.04.25 Кількість переглядів 93 Трамп-пам-пам усім! Як нові мита США вплинуть на економіку, долар та Україну