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Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1472
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2 хв

Трамп поблажливий до Кремля: політолог пояснив, чого боїться президент США

Трамп хоче уникнути прямої конфронтації з Москвою.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, який зараз має поблажливе ставлення до Кремля, невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою. Адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.

Про це повідомив політолог Ігор Рейтерович в ефірі “24 Каналу”.

З його слів, поблажливе ставлення Вашингтона до Володимира Путіна пов'язане з його бажанням уникнути прямої конфронтації з цією країною. Президента США, ймовірно, лякає ядерний потенціал Росії, хоча подібний потенціал є і в Сполучених Штатах Америки.

"Тут дійсно виникають питання: що ти за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть у дипломатії використовувати цей потенціал", – сказав Ігор Рейтерович.

Політолог припустив, що Трамп вірить, що через персональні переговори зможе домовитися з “фюрером” Кремля і завершити російсько-українську війну. Наразі він обрав два шляхи.

“Він йде поки одним з них. Це той шлях, який він вважає суто дипломатичним. Він, імовірно, прихильник думки, що поганий мир краще, ніж гарна війна. І, до того ж, він боїться, що США можуть безпосередньо втягнутися у війну, яку Росія веде проти України”, - пояснив Рейтерович.

Політолог каже, що реакції Кремля викликають в Трампа роздратування. Втім, рано чи пізно терпець президента США може урватися, та він зрозуміє, що від росіян нічого не отримає, каже Ігор Рейтерович. Йому доведеться перейти до нових інструментів і механізмів, залучаючи партнерів, з якими Штати посварилися, але з ключовими державами вони так чи інакше знайдуть спільну мову.

Нагадаємо, Дональд Трамп помилував Росію від нових мит. The New York Times пише, що рішення американського лідера є політичним.

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