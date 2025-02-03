Трамп почав усвідомлювати всю серйозність у російсько-українській війні — Кулеба

Кулбеа не вірить у заяви спецпредставника Трампа Кіта Келлога про те, що миро можна буде встановити за 3 місяці або є 100 днів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав усвідомлювати складність ситуації у російсько-українській війні і те, що знадобиться значно більше часу і зусиль, щоб її закінчити.

Про це в інтервʼю France 24 заявив колишній голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що не варто радіти негативним висловлюванням Трампа про російського диктатора Путіна, оскільки немає жодних гарантій, що наступного дня він не скаже щось подібне про президента Зеленського чи Україну загалом.

"Він прагне укласти угоду і якнайшвидше завершити війну. Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша, ніж він спочатку собі уявляв, і що для досягнення результату знадобиться значно більше часу та зусиль. Саме тому ми більше не чуємо про 24-годинне врегулювання", - зазначив Кулеба.

Крім того, дипломат заявив, що він не вірить у заяви спецпредставника Трампа Кіта Келлога про те, що миро можна буде встановити за 3 місяці або є 100 днів.

"Зараз Трамп намагається оцінити ситуацію, щоб зрозуміти, наскільки ворогуючі сторони реагують на його погрози та пропозиції. Сьогодні ми чуємо, на перший погляд, конструктивні заяви як з Києва, так і з Москви, що нібито свідчать про готовність до переговорів. Але це не має вводити нас в оману. Між заявами про готовність до діалогу та реальним залученням до переговорного процесу все ще існує величезна прірва", - наголосив ексміністр.

Також, за його словами, "у цій адміністрації всі будуть діяти відповідно до того, що думає Трамп".

"Байден прислухався до того, що йому диктувала система. За Трампа, система слухатиме те, що скаже він", - зазначив Кулеба.

Він також зауважив, що не має ілюзій щодо "наявності певних антиукраїнських сил в оточенні Трампа".

"Але зрештою, у цій адміністрації саме президент Трамп ухвалюватиме рішення, а всі інші йому підкорятимуться, незалежно від того, подобається їм це чи ні", - резюмував Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Портников назвав мету РФ щодо України після закінчення активної фази бойових дій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп почав більше поважати президента України Володимира Зеленського, оскільки той не піддався тиску та залякуванню.

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