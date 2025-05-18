Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку— Стубб

Александр Стубб. / © Associated Press

Реклама

Президент Александр Стубб повідомив, що вчора, в суботу, у нього відбулася тривала телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, а сьогодні вранці — з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише фінське видання Yle.

“Трамп починає виявляти нетерпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна”, — заявив Стубб.

Реклама

За словами Стубба, прихильники України постійно намагаються дати Трампу зрозуміти, що здатність України вести оборонну війну сильна, а ситуація в Росії гірша, ніж очікувалося.

До цього тиждень тому Стубб розмовляв із Трампом та Зеленським.

Стубб підкреслив, що хоча останнім часом міжнародна дипломатія перебувала в типовому хвилеподібному стані, за останні два тижні ситуація для України змінилася на краще.

За словами Стубба, після завтрашньої телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним ми станемо набагато мудрішими. Він також висловив сподівання, що Путін не вигадуватиме якихось виправдань, щоб спробувати змусити США скасувати санкції.

Реклама

Фінляндія підтримує запрошення Зеленського на саміт НАТО

За словами Стубба, Фінляндія підтримує присутність Зеленського на саміті військового альянсу НАТО.

Останнім часом у суспільстві висловлюються припущення, що Зеленського можуть не запросити, оскільки вони хочуть догодити Дональду Трампу.

Раніше ми писали, що в адміністрації Дональда Трампа змінюється ставлення до України та перебіг війни. Після місяців критики на адресу Києва, високопосадовці США дедалі частіше вказують на Росію як головну перешкоду для припинення бойових дій.

Реклама