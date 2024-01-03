Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
196
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США

Дональд Трамп хоче балотуватися на пост президента / Фото: Associated Press

Його виключили зі списку через дотичність до нападу на Капітолій.

Колишній президент Дональд Трамп подав апеляцію на постанову держсекретаря штату Мен від Демократичної партії, яка заборонила йому брати участь у виборах через його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Про це пише Associated Press

Кандидат від Республіканської партії оскаржив рішення штату Мен Шенні Беллоуз, яка стала першим державним секретарем в історії, який заборонив комусь балотуватися на пост президента згідно з рідко використовуваним розділом 3 14-ї поправки. Це положення забороняє особам, які «брали участь у повстанні», обіймати посади.

У апеляції Трампа до Верховного суду штату Мен проголошується, що Беллоуз не має юрисдикції у цьому питанні, і просить її вимагати включити Трампа в первинне голосування 5 березня. У апеляції стверджується, що вона зловжила своїм розсудом і послалася на «недостовірні докази».

«Секретар повинен був взяти самовідвід через її упередженість щодо президента Трампа, що підтверджено задокументованою історією попередніх заяв, які випереджають представлену проблему», — написали адвокати Трампа.

Беллоуз повторила Associated Press, що її рішення призупинено в очікуванні результату апеляції, який очікувався.

«Це частина процесу. Я впевнена у своєму рішенні та впевнений у верховенстві права. Це процес штату Мен, і дуже важливо, щоб кожен із нас, хто служить в уряді, насамперед дотримувався Конституції та законів штату», – сказала вона.

Також очікується, що Трамп оскаржить аналогічне рішення Верховного суду Колорадо безпосередньо у Верховному суді США. Найвищий суд країни ніколи не виносив рішення щодо Розділу 3, а рішення суду Колорадо, яке було застосовано до Трампа, стало першим випадком в історії, коли це положення було використано, щоб заборонити кандидату в президенти брати участь у голосуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп намагається затягнути початок судового процесу проти себе.

Крім того, ми раніше інформували, що Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
196
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація