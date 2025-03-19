Перша розмова Трампа і Зеленского після суперечки в Овальному кабінеті: про що йшлося

Американський лідер Дональд Трамп 19 березня провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні, Зеленський припускав, що Трамп розповість про свою розмову із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, а також що будуть обговорюватися деталі наступних кроків.

Зауважимо, це була перша розмова двох лідерів після суперечки в Овальному кабінеті.

Що відомо про дзвінок Трампа до Зеленського – читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Гарна розмова"

Трамп підсумував розмову із Зеленським, та повідомив, що вона була успішною.

У соцмережі Х він зазначив, що говорив із Зеленським приблизно годину.

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину", – заявив Трамп.

Американський лідер повідомив, що більша частина розмови була присвячена вчорашньому дзвінку Володимиру Путіу.

"Ми говорили про те, як вирівняти позиції Росії та України з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми активно рухаємося", – наголосив американський лідер.

Трамп налаштований рішуче

Після розмови двох президентів, речниця Білого дому Керолайн Лівітт зробила низку заяв.

Вона зазначила, що Дональд Трамп налаштований покласти край війні в Україні "раз і назавжди".

"Президент Трамп також розмовляв із президентом Зеленським сьогодні вранці, щоб узгодити позиції Росії та України з точки зору їхніх потреб і запитів. Як неодноразово заявляв президент Трамп, дорогоцінні життя людей та кошти, які Україна та Росія втрачають у цій війні, краще було б витратити на потреби їхніх народів", – сказала прессекретарка.

Білий дім підтверджує, що обмін розвідданими "на захист України" триватиме і надалі, тому запит Росії відхилений.

"Американське володіння" українською енергетикою

Окрім того, Керолайн зазначила, що Трамп вважає енергооб'єкти в Україні ключем до захисту країни.

Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту.

Прессекретарка Білого дому повідомила, що під час розмови із Зеленським Трамп обговорив українську електрогенерацію та атомні електростанції.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві", – повідомила прессекретарка.

Повернення викрадених дітей

Під час телефонної розмови Трампа та Зеленського йшлося про повернення до України дітей, які були незаконно вивезені до Російської Федерації.

Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб допомогти забезпечити повернення цих дітей додому, повідомила речниця Білого дому.

За словами Керолайн Лівітт, президент Зеленський подякував президенту Трампу за те, що той продовжує підтримувати гуманітарні питання, включно з обміном військовополоненими.

Угода про корисні копалини

Керолайн повідомила, що угода про корисні копалини поки не є першочерговою темою для обговорення між Україною та США. Наразі сторони "зосереджені на мирі".

На порядку денному перебуває часткове припинення вогню, і США рухається до повного припинення вогню та тривалого миру в цьому конфлікті.

На уточнююче запитання про те, чи лежить на столі переговорів угода щодо корисних копалин, Лівітт відповіла, що наразі сторони зосереджені на довгостроковій мирній угоді.

За її словами, переговори вже вийшли за межі економічної угоди про корисні копалини.

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"Ми сподіваємося на тривале припинення вогню... Зараз у нас режим часткового припинення вогню. Але знову ж таки, президент (Трамп – ред.) відправляє свою висококваліфіковану, розумну та досвідчену команду до Саудівської Аравії цього тижня, щоб продовжити боротьбу за мир у цьому конфлікті. І я ще раз повторюю: ми ніколи не були ближче до миру, ніж сьогодні", – сказала спікерка Білого дому.

Зеленський повідомив подробиці

Володимир Зеленський після розмови із Трампом повідомив, що вони дійшли згоди у тому, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру.

Також Зеленський зазначив, що погодився підтримати пропозицію Трампа щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", – наголосив він.

Український президент нагадав, що такий крок обговорювали раніше – на американсько-українських переговорах у Джидді (Саудівська Аравія).

Зеленський додав, що українська та американська команди готові найближчими днями знову зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру.

Окрім того, президенти обговорили можливості посилення ППО України.

Як розповів Зеленський Трампу, Україна потребує додаткових комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення та інфраструктуру від російських атак, що не припиняються.

"Ми обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життя", – уточнив президент.

Він також розповів американському колезі про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів, зокрема про ситуацію в Курській області.

Цю інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами йшлося зокрема й про ЗРК Patriot. Вона зауважила, що Трамп погодився співпрацювати, щоб знайти наявні запаси, зокрема в Європі.

Припинення атак на об'єкти енергетики є лише на "словах"

Разом з тим як зазначає видання Sky News, Україна погодилась "в принципі" на припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Київ підтримує й повне припинення вогню, але погодиться також на часткове.

Попри заяви про домовленості щодо припинення вогню, багато питань залишаються невирішеними.

Наразі є лише принципова словесна згода, що Росія не атакуватиме енергооб’єкти, якщо Україна припинить удари по російській енергосистемі.

Деталі, технічні умови та контроль за припиненням вогню ще обговорюються українською командою та американцями.

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