Трамп погодився висувати кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США - ЗМІ

Трамп переміг кількох претендентів на первинних виборах від Республіканської партії.

Експрезидент Дональд Трамп офіційно погодився висувати кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США.

Про це пише CNN.

Колишній президент Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру від Республіканської партії на пост президента втретє на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі.

"Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю ваше висування на пост президента Сполучених Штатів", — сказав Трамп під оплески.

Сьогоднішня промова знаменує собою його перше публічне звернення після того, як він пережив спробу вбивства минулого тижня.

Трамп переміг кількох претендентів на первинних виборах від Республіканської партії та став першим колишнім президентом, якого засудили за тяжкий злочин у травні.

Нагадаємо, Трамп розповів про пережитий замах, висловивши думку, що мав би бути мертвим.

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