Трамп поговорить із Путіним: чи вдасться знайти компроміс щодо миру в Україні

Американський президент Дональд Трамп проведе розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Напередодні, Трамп заявляв, що отримав "досить хороші новини" про можливе припинення вогню в Україні. Однак, він не повідомив подробиць, уточнивши лише, що 14 березня його адміністрація провела "дуже добрі переговори" з представниками України та Росії.

Що відомо про майбутню розмову двох президентів – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп розмовлятиме з Путіним

Трамп анонсував свою розмову з Путіним у вівторок, 18 березня. За словами очільника Білого дому, Вашингтон прагне "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

Окрім того, Трамп окреслив теми розмови з кремлівським "фюрером". Мова йтиме про території та "поділ певних активів" між РФ і Україною.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", – сказав Трамп.

Президент США не уточнив, але, ймовірно, мав на увазі Запорізьку АЕС в захопленому Енергодарі, яка перебуває під контролем російських окупантів від 2022, пише Reuters.

Також, невідомо чи говоритимуть очільники держав про тимчасово окуповані РФ українські землі, чи про контрольовані ЗСУ райони Курської області.

Своєю чергою у Кремлі підтвердили проведення розмови, проте про її деталі не повідомили.

"Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо подій", – додав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Які питання має вирішити Україна до перемир’я

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який також займається переговорами з РФ, заявив про "значний прогрес" щодо припинення вогню, передає CBS News.

За його словами, перш ніж буде укладено потенційний мирний договір між Україною та РФ, потрібно розв’язати такі питання:

Курщина;

ЗАЕС;

доступ до портів, адже існує угода про потенціал Чорного моря.

Віткофф також вказав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення.

Також він підкреслив, що Кремль схиляється до філософії Трампа щодо припинення війни, і сторони значно зблизили свої позиції.

"До цього було кілька зустрічей, на яких сторони залишалися на значній відстані одна від одної. Але сьогодні ми набагато ближчі до реального прогресу", – заявив спецпредставник Трампа.

США має кілька планів

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що конфлікт України з РФ залишається складним і триватиме довгий процес узгодження позицій.

Він роз’яснив, США складається з двох основних етапів:

"План А" – припинення вогню і створення умов для подальших переговорів.

"План Б" – дипломатичний процес, спрямований на досягнення остаточного врегулювання війни, який може включати як прямі переговори, так і посередницьку дипломатію.

Рубіо підкреслив, що не можна вести подальшу розмову, поки РФ та Україна "продовжують стріляти один в одного".

Також посадовець додав, якщо перший етап вдасться реалізувати, то подальші переговори стануть ще складнішим процесом. Окрім того, шлях до миру передбачатиме "поступки з обох сторін".

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Своєю чергою сенатор-республіканець Ліндсі Грем, попередив, що Кремль "дуже пошкодує", якщо спробує маніпулювати президентом США.

Зустрічні вимоги Кремля

На пресконференції із білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Путін висунув свої п’ять зустрічних вимог щодо пропозиції США про тимчасове перемир’я. Йдеться про:

вихід бійців ЗСУ з Курщини;

замороження поставок західної зброї для України;

на території України не може бути жодного миротворчого контингенту країн НАТО чи ЄС;

Україна має зупинити мобілізацію;

Україна має погодитися на окупацію Росією чотирьох українських областей і Криму.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко додав до цих вимог шосту. А саме, що Росія у будь-якій мирній угоді щодо України вимагатиме "залізобетонних" гарантій, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в Альянсі та щоб Україна залишалася нейтральною.

За його словами, питання розміщення неозброєних післявоєнних спостерігачів може обговорюватися лише після укладення мирної угоди.

"Ми можемо говорити про неозброєних спостерігачів, цивільну місію, яка б контролювала виконання окремих аспектів цієї угоди або механізмів гарантій. А поки що це просто порожні балачки", – висловився заступник очільника МЗС Росії.

Європа закликає не йти на поступки Путіну

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала американського президента Дональда Трампа не йти на жодні поступки російському диктатору Володимиру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

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Також вона наголосила, що територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів.

У Данії зауважують, що відсутність чіткої відповіді агресорки Росії на пропозицію перемир'я не є добрим знаком.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен не вірить, що Путіна "до чогось залучать". Однак він наголошує, що очільник Кремля ще може його здивувати.

Також висока представниця Євросоюзу Кая Каллас вважає, що висунуті Москвою умови щодо 30-денного перемир’я свідчать, що РФ не хоче миру.

Гра Путіна

Путін не довіряє американцям, тому він буде намагатися їх перевіряти, вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За словами Клімкіна, очільник Кремля "абсолютно грамотно грає свою гру", й хоче затягнути Трампа до неї.

"Путін хоче затягнути Трампа в цю розмову. Путін буде вимагати скасування частини санкцій вже під припинення вогню. Вже зараз", – каже ексміністр.

Окрім того, Клімкін попередив, що Путін може піти на непередбачувані речі, й ситуація набере нових обертів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що у діалозі з Трампом, очільник Кремля використовує "єзуїтську" тактику, одночасно розхвалюючи свого опонента і підриваючи його репутацію.

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"Путін використовує примітивну єзуїтську тактику — він одночасно і розхвалює свого опонента, і паскудить, перепрошую, йому скрізь, де можливо, обнуляючи його репутацію”, – сказав Подоляк.

Своєю чергою, американський політичний консультант Пітер Раф додає, що Путін вимагає від американського президента постійних маленьких поступок, що наближають капітуляцію України, застосовуючи так звану "тактику салямі".

Вона полягає в тому, щоб досягнути своєї мети шляхом послідовного виконання невеликих, проміжних завдань, які мають вигляд відносно невеликих змін та викликають менше протидії.

Чого очікувати від переговорів США та РФ

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард наголосила, що переговори Трампа з президентом Росії відбудуться у відповідний момент і будуть продуктивними. За її словами, Трамп демонструє непохитну відданість мирному врегулюванню, а також чітко розуміє ситуацію та має пріоритет – припинити війну.

Політолог Володимир Фесенко наголошує, що важливість переговорів є не тільки США та РФ, а й для України, сказав експерт в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Він вважає, що саме на цьому етапі можуть з’явитися нові можливості для мирного процесу. За словами Фесенка, обидвоє президентів мають бажання домовитися, переслідуючи свої цілі.

Політолог зауважив, що переговорний процес активізується найближчим часом. Зокрема, якщо не вдасться домовитися про мир у короткі строки, за його словами, можна очікувати на початок тристоронніх мирних переговорів між Україною, Росією та США до кінця березня або на початку квітня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, які речі не обговорюватимуться на майбутніх мирних переговорах.

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